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Україна закликала ООН перейти до “рішучих дій” проти Росії через окупацію Криму

Україна закликала ООН перейти до “рішучих дій” проти Росії через окупацію Криму

Київ • УНН

 • 10982 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Постійний представник України в ООН в Женеві Юрій Клименко закликав міжнародну організацію перейти “до більш рішучих дій” щодо Росії через ситуацію з порушенням прав людини в окупованому Криму. Про це йшлося під час інтерактивного діалогу з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішелем Бачелетом, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”. 

“Юрій Клименко в черговий раз привернув увагу учасників діалогу до триваючих грубих порушень Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права, що мають місце на тимчасово окупованому півострові: перш за все, переслідування корінного народу Криму — кримських татар та етнічних українців, примусового призову місцевої молоді до лав Збройних сил Росії, незаконної паспортизації, насильницької депортації з метою зміни демографічного складу населення”, — йдеться в повідомленні.

Також постпред України засудив спроби Росії різними методами “легітимізувати незаконну окупацію АРК, в тому числі шляхом проведення на окупованих територіях так званого референдуму щодо поправок до російської конституції”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС не визнає “голосування” за поправки до конституції РФ на території Криму: заява

На сайті представництва Росії опубліковано виступ посла Росії Геннадія Гатилова під час інтерактивного діалогу з Бачелетом, проте в тексті про анексований Крим не згадується.

Раніше на 43-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві Клименко повідомив, що Росія здійснює військові злочини в Криму, а також порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.

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