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Украина призвала ООН перейти к "решительным действиям" против России из-за оккупации Крыма

Киев  •  УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти “к более решительным действиям” по России из-за ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. Об этом шла речь во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишелем Бачелетом, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Юрий Клименко в очередной раз привлек внимание участников диалога к продолжающимся грубым нарушениям Россией прав человека и международного гуманитарного права, имеющие место на временно оккупированном полуострове: прежде всего, преследования коренного народа Крыма — крымских татар и этнических украинцев, принудительного призыва местной молодежи в ряды Вооруженных сил России, незаконной паспортизации, насильственной депортации с целью изменения демографического состава населения”, — говорится в сообщении.

Также постпред Украины осудил попытки России различными методами “легитимизировать незаконную оккупацию АРК, в том числе путем проведения на оккупированных территориях так называемого референдума по поправкам к российской конституции”.

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На сайте представительства России опубликовано выступление посла России Геннадия Гатилова во время интерактивного диалога с Бачелетом, однако в тексте про аннексированный Крым упоминаний нет.

Ранее на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Клименко сообщил, что Россия осуществляет военные преступления в Крыму, а также нарушает международное гуманитарное право и права человека.

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