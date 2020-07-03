Верховний комісар ООН з прав людини: РФ порушує міжнародне гуманітарне право в окупованому Криму

“Верховний комісар наголосила на триваючих порушеннях прав людини, включно з тортурами та іншими видами жорстокого поводження, які застосовують російські силові структури в окупованому Криму, і відзначила, що, незважаючи на численні заяви жертв з цього приводу, жоден порушник не був притягнутий до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Вона також висловила стурбованість щодо неадекватних умов у місцях позбавлення волі, жорстокого та такого, що принижує людську гідність, поводження з ув’язненими.

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Мішель Бачелет підкреслила порушення Росією міжнародного гуманітарного права на окупованій території АРК. Вона заявила, що її Управління продовжуватиме моніторинг ситуації в Криму та готове вести перемовини з РФ як країною-окупантом та з Україною щодо пошуків шляхів захисту прав людини на півострові.

Обговорення представленої Верховним комісаром доповіді відбудеться під час 45-ї сесії Ради ООН з прав людини, запланованої на вересень цього року. Делегація України присвятила зазначеній доповіді свій виступ у рамках діалогу з Верховним комісаром.

“Крім того, делегація України скористалась „правом на відповідь“ та рішуче відреагувала на виступ представника РФ, привернувши увагу до положень доповіді Генерального секретаря, де йдеться про невиконання Росією жодної з резолюцій ГА ООН щодо Криму, а також цілої низки документів інших міжнародних інституцій. Українською делегацією було акцентовано, що Росія має припинити перебувати у паралельній реальності та вводити в оману світову спільноту”, — резюмували дипломати.

Рада ООН з прав людини розпочала 44-у сесію 30 червня.

Раніше, під час 43-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві Клименко повідомив, що Росія здійснює військові злочини в Криму, а також порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.