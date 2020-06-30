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Рада ООН з прав людини розпочинає нову сесію: на порядку денному ситуація в Україні

Київ • УНН

 • 14987 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У вівторок, 30 червня, в Женеві стартує 44-я сесія Ради ООН з прав людини, яка триватиме до 20 липня. На ній, серед іншого, заслухають доповідь про ситуацію з правами людини в Україні, передає УНН з посиланням на порядок денний сесії.

На відкритті сесії Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет представить свою щорічну доповідь, а потім усну інформацію про наслідки пандемії COVID-19 для прав людини.

Після представлення щорічної доповіді, Рада проведе з Бачелет розширений інтерактивний діалог про становище в галузі прав людини у Філіппінах. За ним послідує інтерактивний діалог про становище в галузі прав людини мусульман-рохінджа та інших меншин в М'янмі.

Потім Рада обговорить зі спеціальним доповідачем положення в області прав людини в Еритреї і приступить до розгляду доповідей Верховного комісара з прав людини про стан в області прав людини в Нікарагуа, Венесуелі і Україні, які триватимуть 1 і 2 липня.

Окрім того, у межах пункту порядку денного про ситуацію в області прав людини, які вимагають уваги Ради, 14 липня Рада проведе інтерактивний діалог зі Спеціальним доповідачем з питання про становище в галузі прав людини в Білорусі.

Як повідомляв УНН, голова МЗС Кулеба обговорив співпрацю з керівником Програми розвитку ООН.

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