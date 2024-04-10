Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации

Верховная Рада приняла решение пригласить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенных сил Юрия Содоля для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации. Об этом передает УНН со ссылкой на прямую трансляцию заседания Рады.

Детали

Пригласили Сырского, Баргилевича и Содоля. 315 голосов - сказал Гончаренко.

В то же время Рада провалила голосование за приглашение премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова перед рассмотрением законопроекта о мобилизации. Соответствующее решение поддержали 138 депутатов.

Напомним

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть правки к мобилизационному законопроекту. Завтра состоится голосование за законопроект в целом.