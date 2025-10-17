Верховная Рада поддержала повышение зарплат преподавателям вузов с 2026 года
Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал поправку о повышении зарплат педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования. Повышение начнется с 1 января 2026 года и будет осуществляться поэтапно в течение года на 50%.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал поправку №987, которую вместе с коллегами внес Председатель парламента Руслан Стефанчук. Документ поручает Правительству принять меры для повышения оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования государственной и коммунальной форм собственности. Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала Верховной Рады, пишет УНН.
Согласно поправке, повышение зарплат начнется с 1 января 2026 года и будет осуществляться поэтапно в течение года на 50%, независимо от ведомственного подчинения учреждений.
"Это будет конкретный шаг к восстановлению справедливости в отношении преподавателей и научно-педагогических работников университетов, которые годами работают в сверхсложных условиях и продолжают обеспечивать качественное образование для украинской молодежи. Ожидаю, что Правительство поддержит эту позицию при подготовке законопроекта ко второму чтению и обеспечит реальный рост зарплат в учреждениях высшего образования. Ведь достойная оплата труда в университетах – это не расходы, а инвестиция в будущее Украины", – подчеркнул Руслан Стефанчук.
