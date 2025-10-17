Верховна Рада підтримала підвищення зарплат викладачам ВНЗ з 2026 року

$41.640.12
48.520.01
ukenru
17:29 • 3132 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 10302 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 14350 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 17527 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 12410 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16063 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
17 жовтня, 11:57 • 13980 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
17 жовтня, 11:03 • 15126 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20941 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51200 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
рф збила свій літак під час нічної атаки дронів на Крим - ВМС України17 жовтня, 08:29 • 8292 перегляди
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робітPhoto17 жовтня, 09:52 • 4854 перегляди
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі17 жовтня, 10:41 • 4450 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 18014 перегляди
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17 жовтня, 11:12 • 5956 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51200 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 77672 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 106075 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 73205 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 97575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кір Стармер
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 18237 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 52835 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 100938 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 77354 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 78457 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Північний потік
Financial Times

Верховна Рада підтримала підвищення зарплат викладачам ВНЗ з 2026 року

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Комітет ВР з питань бюджету підтримав правку про підвищення зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Підвищення розпочнеться з 1 січня 2026 року та здійснюватиметься поетапно протягом року на 50%.

Верховна Рада підтримала підвищення зарплат викладачам ВНЗ з 2026 року

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав правку №987, яку разом із колегами вніс Голова парламенту Руслан Стефанчук. Документ доручає Уряду вжити заходів для підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності. Про це йдеться в повідомленні Телеграм-каналу Верховної Ради, пише УНН.

Деталі

Згідно з правкою, підвищення зарплат розпочнеться з 1 січня 2026 року та здійснюватиметься поетапно протягом року на 50%, незалежно від відомчого підпорядкування закладів.

Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня 17.10.25, 17:20 • 14327 переглядiв

"Це буде конкретний крок до відновлення справедливості щодо викладачів і науково-педагогічних працівників університетів, які роками працюють у надскладних умовах та продовжують забезпечувати якісну освіту для української молоді. Очікую, що Уряд підтримає цю позицію під час підготовки законопроєкту до другого читання та забезпечить реальне зростання зарплат у закладах вищої освіти. Адже гідна оплата праці в університетах – це не витрати, а інвестиція в майбутнє України", – підкреслив Руслан Стефанчук.

Профільний комітет дав доручення уряду розглянути підвищення зарплат військовим у бюджеті на 2026 рік17.10.25, 14:32 • 2346 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаОсвіта
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук