Верховна Рада підтримала підвищення зарплат викладачам ВНЗ з 2026 року
Київ • УНН
Комітет ВР з питань бюджету підтримав правку про підвищення зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Підвищення розпочнеться з 1 січня 2026 року та здійснюватиметься поетапно протягом року на 50%.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав правку №987, яку разом із колегами вніс Голова парламенту Руслан Стефанчук. Документ доручає Уряду вжити заходів для підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності. Про це йдеться в повідомленні Телеграм-каналу Верховної Ради, пише УНН.
Деталі
Згідно з правкою, підвищення зарплат розпочнеться з 1 січня 2026 року та здійснюватиметься поетапно протягом року на 50%, незалежно від відомчого підпорядкування закладів.
"Це буде конкретний крок до відновлення справедливості щодо викладачів і науково-педагогічних працівників університетів, які роками працюють у надскладних умовах та продовжують забезпечувати якісну освіту для української молоді. Очікую, що Уряд підтримає цю позицію під час підготовки законопроєкту до другого читання та забезпечить реальне зростання зарплат у закладах вищої освіти. Адже гідна оплата праці в університетах – це не витрати, а інвестиція в майбутнє України", – підкреслив Руслан Стефанчук.
