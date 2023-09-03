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Верховная Рада заявила о возможности экстрадиции уклонистов с купленными справками ВВК

Верховная Рада заявила о возможности экстрадиции уклонистов с купленными справками ВВК

Киев • УНН

 • 1063706 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Представитель главы государства в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявил, что экстрадиция уклонистов, которые выехали за границу по купленным справкам ВВК, является юридически возможной. Об этом член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата 

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они быстро будут регистрировать производство, сообщать о подозрении", — заявил представитель президента.

Детали 

Также Вениславский отметил, что экстрадиция гражданина Украины с территории других государств возможна, если было зарегистрировано уголовное производство и конкретному лицу объявлено подозрение в уголовном деянии.

Нарден добавил, что использование приобретенных справок военно-врачебной комиссии о непригодности является преступлением, ведь это использование фальшивых документов.

Дополнение

Министерство обороны приняло приказ об изменениях в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

В частности, вносятся изменения в абзаце седьмом пункта 20.4: "в военное время по статьям (пунктам статей) Расписания болезней, предусматривающим индивидуальную оценку годности или ограниченную годность к военной службе лиц, прошедших медицинский осмотр по графам II, III, ВВК принимает постановление "годен к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в".

Изменения вносятся следующие: "в абзаце седьмом пункта 20.4 слова и цифры «, за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» исключить". 

Напомним

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой. 

Украинские Национальные Новости

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