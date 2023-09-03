Верховна Рада заявила про можливість екстрадиції ухилянтів з купленими довідками ВЛК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Представник голови держави у Верховній Раді України Федір Веніславський заявив, що екстрадиція ухилянтів, які виїхали за кордон за купленими довідками ВЛК, є юридично можливою. Про це член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив у ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Такий механізм можливий, коли людина купила довідку, коли вона на підставі фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру", — заявив представник президента.
Деталі
Також Веніславський наголосив, що екстрадиція громадянина України з території інших держав можлива, якщо було зареєстроване кримінальне провадження та конкретній особі оголошено підозру у кримінальному діянні.
Нарден додав, що використання придбаних довідок військово-лікарської комісії про непридатність є злочином, адже це використання фальшивих документів.
Доповнення
Міністерство оборони ухвалило наказ про зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Зокрема, вносяться зміни в абзаці сьомому пункту 20.4: "у воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в".
Зміни вносяться наступні: "в абзаці сьомому пункту 20.4 слова та цифри «, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» виключити".
Нагадаємо
Народний депутат Давид Арахамія заявив, що українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.