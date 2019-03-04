Верховная Рада будет расследовать хищения в ВСУ с 2004 года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады будет расследовать факты хищения в ВСУ, начиная с 2004 года. На первое заседание комиссии приглашены бывшие чиновники оборонной сферы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
Заседание следственной комиссии о хищении и подрыва обороноспособности Украины в 2004-2017 годах состоится 14 марта в Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
На заседание приглашены бывший министр обороны Юрий Ехануров, бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко и бывший начальник генштаба Иван Свид.
Ранее УНН сообщал, что в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 обнаружили финансовые нарушения на почти 90 млн грн.
Напомним, дела о коррупции в оборонной сфере, которые изложили в недавнем журналистском расследовании, уже расследуют детективы НАБУ.