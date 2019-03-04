Верховна Рада розслідуватиме розкрадання у ЗСУ з 2004 року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розслідуватиме факти розкрадання у ЗСУ, починаючи з 2004 року. На перше засідання комісії запрошені колишні посадовці оборонної сфери, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВР.
Засідання слідчої комісії щодо розкрадання і підриву обороноздатності України у 2004-2017 роках відбудеться 14 березня у приміщенні Комітету з питань національної безпеки і оборони.
На засідання запрошені колишній міністр оборони Юрій Єхануров, колишній в.о. міністра оборони Валерій Іващенко та колишній начальник генштабу Іван Свид.
Раніше УНН повідомляв, що в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.
Нагадаємо, справи про корупцію в оборонній сфері, які виклали в недавньому журналістському розслідуванні, вже розслідують детективи НАБУ.