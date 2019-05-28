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Верхний слой нового пешеходного моста в Киеве могут заменить бронированным стеклом

Верхний слой нового пешеходного моста в Киеве могут заменить бронированным стеклом

Киев  •  УНН

 • 12043 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В случае если продолжатся акты вандализма на недавно построенном столичном пешеходном мосте, то закаленное стекло, которое уже несколько раз пытались разбить, заменят бронированное стекло. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Я надеюсь, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся. Сейчас полиция открыла уголовное производство. Основное же - закаленное стекло - не пострадало. 1 метр квадратный такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Александр Спасибко пояснил, что на мосту происходит постоянный научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы.

"Безопасность киевлян - самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", - сказал он.

Заместитель председателя КГГА добавил, что покрытие моста выполнено из гусасфальта.

"Технология такова, что в течение 30 дней должны вымыться и высыпаться камни, которые не прилипли к основанию. Да, действительно, сейчас этот гравий является абразивом и может повлиять на затирание стекла. Но в дальнейшем это покрытие будет служить очень хорошо. Еще несколько слов о разметке. Наносится временная разметка. Затем объект активно эксплуатируется - и за 2-4 недели наносится постоянная разметка", - отметил Александр Спасибко.

Как сообщал УНН, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.

Затем, днем 27 мая, на новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли.

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