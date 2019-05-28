Верхній шар нового пішохідного моста у Києві можуть замінити броньованим склом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У разі якщо продовжаться акти вандалізму на нещодавно побудованому столичному пішохідному мості, то гартоване скло, яке вже декілька разів намагались розбити, замінять на броньоване скло. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
“Я сподіваюсь, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоду новому туристичному об’єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Основне ж — гартоване скло — не постраждало. 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг. Наразі триває процес заміни верхнього шару — захисної склоплівки. Пошкоджені елементи вже замінили. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком”, — зазначив заступник голови КМДА.
Олександр Спасибко пояснив, що на мосту відбувається постійний науково-технічний супровід і ведуться регламентні роботи.
“Безпека киян — найголовніша цінність. Якщо продовжаться акти вандалізму, то розглядаємо різні варіанти заміни. Можливий варіант заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло”, — сказав він.
Заступник голови КМДА додав, що покриття мосту виконано із гусасфальту.
“Технологія така, що протягом 30 днів мають вимитися і висипатися камінці, що не прилипли до основи. Так, дійсно, зараз цей гравій є абразивом і може вплинути на затирання скла. Але надалі це покриття буде служити дуже добре. Ще кілька слів стосовно розмітки. Наноситься тимчасова розмітка. Потім об’єкт активно експлуатується — і за 2-4 тижні наноситься постійна розмітка”, — зауважив Олександр Спасибко.
Як повідомляв УНН, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.
Потім, вдень 27 травня, на новому пішохідному мосту Києва тріснуло ще одне скло.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли.