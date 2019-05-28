Верхній шар нового пішохідного моста у Києві можуть замінити броньованим склом

КИЇВ. 28 травня. УНН. У разі якщо продовжаться акти вандалізму на нещодавно побудованому столичному пішохідному мості, то гартоване скло, яке вже декілька разів намагались розбити, замінять на броньоване скло. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.