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Веревский накинул петлю на репутацию "Кернел": если подтвердится подделка документов в международных судах - это будет крах

Веревский накинул петлю на репутацию "Кернел": если подтвердится подделка документов в международных судах - это будет крах

Киев  •  УНН

 • 80975 просмотра

Вот уже четыре года Андрей Веревский и его компания “Кернел” пытается избежать выполнения решения арбитража в Лондоне по выплате долга в 30 млн долларов за покупку “Стиоми Холдинг” Михаилу Стаднику и его бывшей жене Инессе.

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Апогеем процесса стало уличение “Кернел” в попытке подделать документы, дабы ввести международные инстанции в заблуждение, о чем недавно сообщили швейцарские СМИ. УНН выяснил детали процесса у участников, которые пожелали остаться анонимными и сообщает детали громкого международного дела.

Собеседники рассказали, что сразу после решения лондонского арбитража кредиторы в лице Стадников принялись взыскивать положенный им долг. Процессы были начаты в Люксембурге (по месту регистрации “Кернел”) и Швейцарии (по месту нахождения активов “Кернел”). Причем, в Швейцарии активов “Кернел” оказалось недостаточно для погашения всей задолженности.

Понимая, что решение арбитража окончательно, а в Люксембурге и Швейцарии повсеместно арестовываются активы и счета, “Кернел” пошел на очень рискованный шаг. В 2020 году он заявил в международных инстанциях о наличии требования от некого Олега Олейника выплатить долг ему вместо Стадников за покупку “Стиоми Холдинг”.

Как сообщил в своих требованиях неизвестный до этого Олейник, в 2020 году (уже после решения лондонского арбитража) он купил у Инессы Стадник право требования многомиллионного долларового долга у “Кернел” всего за 1 млн грн. Причем, Олейник уверяет, что у Инессы Стадник купил не только ее долю в “Стиоми-Холдинг”, которая равна меньше 1%, но и все 100%, которые принадлежали другим акционерам.

Внезапное появление Олейника сторона Стадников расценила исключительно как попытку “Кернел” остановить выполнение лондонского арбитража и не выплачивать положенный долг. Впрочем, тем самым “Кернел” стал играть на грани фола — если подделка документов подтвердится, ни Веревский, ни его компании никогда не смогут восстановить репутацию в глазах мирового сообщества.

“Введение суда в заблуждение — это тяжелое правонарушение, в национальных судах, как правило, карается уголовной ответственностью. Зато международные суды, исключая специальных трибуналов и международного уголовного суда, не используют в качестве меры наказания уголовной ответственности или уголовные санкции. Международных тюрем нету, на конец. Поэтому, если подтвердится факт предоставления компанией поддельного документа в международный суд — компания оплатит большие штрафы ”, - пояснил юрист- международник Геннадий Друзенко.

Сознательное введение суда в заблуждение может достаточно болезненно ударить по репутации “Кернел”, продолжил юрист.

“То есть: штрафы и большой удар по репутации. Но поверьте, иногда потеря репутации весит намного больше, чем потеря денег. Особенно когда речь идет о компании размера” Кернел “, - резюмировал он.

Факт подделки “договора уступки” и мошеннических действий со стороны Олейника подтверждается на данный момент следующим:

  • Инесса Стадник не имела каких-либо прав/полномочий на уступку своих прав требования по Договору (на основании которого было принято арбитражное решение) — ни одна из сторон не имеет право уступать какие-либо свои права по Договору без предварительного письменного согласия всех других сторон Договора. Такое согласие никогда не предоставляла ни одна из сторон Договора.
  • Инесса Стадник никогда не видела, не встречалась, не давала каких- либо инструкций/поручений, не знает и ни о чем не договаривалась ни с Федором Гулаком (который якобы представлял ее интересы), ни с Олегом Олейником — это подтверждается показаниями самих Федора Гулака и Олега Олейника следователям в уголовном производстве 12020100100006267. Инесса Стадник также готова подтвердить эти факты в судебном процессе в Украине в качестве свидетеля, и уже подтверждала эти факты письменно в предыдущем судебном процессе в Украине (дело No824/222/20), а также в уголовном производстве.
  • Инесса Стадник никогда не выдавала доверенность в пользу Федора Гулака — подпись на доверенности является поддельной. В марте 2021 года уже была проведена почерковедческая экспертиза в Бельгии, которая подтвердила, что подпись на доверенности была выполнена не Инесса Стадник, а неустановленным лицом.
  • Инесса Стадник в любом случае имела право только на получение очень незначительной доли платежа по Договору (0,91% доли первой части платежа), в то время как “договор уступки” предусматривает, что Олег Олейник якобы получил от Инессы Стадник право на взыскание всей суммы задолженности с Кернел(полностью игнорируя интересы всех остальных Кредиторов). При этом Олег Олейник требует от “Кернел”, в том числе в судебных процессах в Украине, всю сумму задолженности. Это дает основания “Кернел” заявлять в иностранных процессах, что он не знает кому из кредиторов нужно заплатить эту полную сумму задолженности.
  • У Олега Олейника отсутствуют оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии документов, которые подтверждают право требования. Он должен был бы располагать такими документами если бы действительно приобрел право требования у предыдущего кредитора. При этому Инесса Стадник такие документы никогда никому не передавала, и они у нее никогда не хранились. Со своей стороны Олег Олейник прямо признал, что у него нет оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий документов, которые подтверждают право требования, в первом судебном процессе в Украине, в котором он пытался признать и исполнить арбитражное решение (дело No824/222/20). В этом судебном процессе не Олейник (как взыскатель), а “Кернел” (как должник) подал в материалы дела оригинал арбитражного решения и выдержки из оригинала Договора. Олег Олейник пришел на ознакомления дела с нотариусом, который попытался заверить копии этих документов из материалов дела. Киевский апелляционный суд своим определением от 08.04.2021 года постановил, что заявление Олейника о признании и исполнении арбитражного решения против “Кернел” считается неподанным и подлежит возврату Олейнику, указав, что документы должника, которые пытался заверить Олейник противоречат требованиям Гражданского процессуального кодекса.
  • Действительность “договора уступки” сейчас также оспаривается в судебном процессе в г. Лугано, Швейцария. Сторонами процесса являются все Кредиторы (Михаил Стадник, компания Perryvale Enterprises Inc. и Инесса Стадник), а также непосредственно Олейник.

Как ранее заявлял Михаил Стадник на пресс-конференции, вся это эпопея с попыткой “Кернел” уклониться от выплаты долга может быть связана с тем, что у Веревского просто нет денег.

“Или в „Кернел“ нет денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт”, — отметил Стадник на пресс-конференции и подтвердил, что усматривает в действиях Олейника мошенничество.

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