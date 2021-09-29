Веревский накинул петлю на репутацию "Кернел": если подтвердится подделка документов в международных судах - это будет крах

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Апогеем процесса стало уличение “Кернел” в попытке подделать документы, дабы ввести международные инстанции в заблуждение, о чем недавно сообщили швейцарские СМИ. УНН выяснил детали процесса у участников, которые пожелали остаться анонимными и сообщает детали громкого международного дела.

Собеседники рассказали, что сразу после решения лондонского арбитража кредиторы в лице Стадников принялись взыскивать положенный им долг. Процессы были начаты в Люксембурге (по месту регистрации “Кернел”) и Швейцарии (по месту нахождения активов “Кернел”). Причем, в Швейцарии активов “Кернел” оказалось недостаточно для погашения всей задолженности.

Понимая, что решение арбитража окончательно, а в Люксембурге и Швейцарии повсеместно арестовываются активы и счета, “Кернел” пошел на очень рискованный шаг. В 2020 году он заявил в международных инстанциях о наличии требования от некого Олега Олейника выплатить долг ему вместо Стадников за покупку “Стиоми Холдинг”.

Как сообщил в своих требованиях неизвестный до этого Олейник, в 2020 году (уже после решения лондонского арбитража) он купил у Инессы Стадник право требования многомиллионного долларового долга у “Кернел” всего за 1 млн грн. Причем, Олейник уверяет, что у Инессы Стадник купил не только ее долю в “Стиоми-Холдинг”, которая равна меньше 1%, но и все 100%, которые принадлежали другим акционерам.

Внезапное появление Олейника сторона Стадников расценила исключительно как попытку “Кернел” остановить выполнение лондонского арбитража и не выплачивать положенный долг. Впрочем, тем самым “Кернел” стал играть на грани фола — если подделка документов подтвердится, ни Веревский, ни его компании никогда не смогут восстановить репутацию в глазах мирового сообщества.

“Введение суда в заблуждение — это тяжелое правонарушение, в национальных судах, как правило, карается уголовной ответственностью. Зато международные суды, исключая специальных трибуналов и международного уголовного суда, не используют в качестве меры наказания уголовной ответственности или уголовные санкции. Международных тюрем нету, на конец. Поэтому, если подтвердится факт предоставления компанией поддельного документа в международный суд — компания оплатит большие штрафы ”, - пояснил юрист- международник Геннадий Друзенко.

Сознательное введение суда в заблуждение может достаточно болезненно ударить по репутации “Кернел”, продолжил юрист.

“То есть: штрафы и большой удар по репутации. Но поверьте, иногда потеря репутации весит намного больше, чем потеря денег. Особенно когда речь идет о компании размера” Кернел “, - резюмировал он.

Факт подделки “договора уступки” и мошеннических действий со стороны Олейника подтверждается на данный момент следующим:



Инесса Стадник не имела каких-либо прав/полномочий на уступку своих прав требования по Договору (на основании которого было принято арбитражное решение) — ни одна из сторон не имеет право уступать какие-либо свои права по Договору без предварительного письменного согласия всех других сторон Договора. Такое согласие никогда не предоставляла ни одна из сторон Договора.



Инесса Стадник никогда не видела, не встречалась, не давала каких- либо инструкций/поручений, не знает и ни о чем не договаривалась ни с Федором Гулаком (который якобы представлял ее интересы), ни с Олегом Олейником — это подтверждается показаниями самих Федора Гулака и Олега Олейника следователям в уголовном производстве 12020100100006267. Инесса Стадник также готова подтвердить эти факты в судебном процессе в Украине в качестве свидетеля, и уже подтверждала эти факты письменно в предыдущем судебном процессе в Украине (дело No824/222/20), а также в уголовном производстве.



Инесса Стадник никогда не выдавала доверенность в пользу Федора Гулака — подпись на доверенности является поддельной. В марте 2021 года уже была проведена почерковедческая экспертиза в Бельгии, которая подтвердила, что подпись на доверенности была выполнена не Инесса Стадник, а неустановленным лицом.



Инесса Стадник в любом случае имела право только на получение очень незначительной доли платежа по Договору (0,91% доли первой части платежа), в то время как “договор уступки” предусматривает, что Олег Олейник якобы получил от Инессы Стадник право на взыскание всей суммы задолженности с Кернел(полностью игнорируя интересы всех остальных Кредиторов). При этом Олег Олейник требует от “Кернел”, в том числе в судебных процессах в Украине, всю сумму задолженности. Это дает основания “Кернел” заявлять в иностранных процессах, что он не знает кому из кредиторов нужно заплатить эту полную сумму задолженности.



У Олега Олейника отсутствуют оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии документов, которые подтверждают право требования. Он должен был бы располагать такими документами если бы действительно приобрел право требования у предыдущего кредитора. При этому Инесса Стадник такие документы никогда никому не передавала, и они у нее никогда не хранились. Со своей стороны Олег Олейник прямо признал, что у него нет оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий документов, которые подтверждают право требования, в первом судебном процессе в Украине, в котором он пытался признать и исполнить арбитражное решение (дело No824/222/20). В этом судебном процессе не Олейник (как взыскатель), а “Кернел” (как должник) подал в материалы дела оригинал арбитражного решения и выдержки из оригинала Договора. Олег Олейник пришел на ознакомления дела с нотариусом, который попытался заверить копии этих документов из материалов дела. Киевский апелляционный суд своим определением от 08.04.2021 года постановил, что заявление Олейника о признании и исполнении арбитражного решения против “Кернел” считается неподанным и подлежит возврату Олейнику, указав, что документы должника, которые пытался заверить Олейник противоречат требованиям Гражданского процессуального кодекса.



Действительность “договора уступки” сейчас также оспаривается в судебном процессе в г. Лугано, Швейцария. Сторонами процесса являются все Кредиторы (Михаил Стадник, компания Perryvale Enterprises Inc. и Инесса Стадник), а также непосредственно Олейник.



Как ранее заявлял Михаил Стадник на пресс-конференции, вся это эпопея с попыткой “Кернел” уклониться от выплаты долга может быть связана с тем, что у Веревского просто нет денег.

“Или в „Кернел“ нет денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт”, — отметил Стадник на пресс-конференции и подтвердил, что усматривает в действиях Олейника мошенничество.