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Веревський накинув петлю на репутацію "Кернел": якщо підтвердиться підроблення документів у міжнародних судах - це буде крах

Веревський накинув петлю на репутацію "Кернел": якщо підтвердиться підроблення документів у міжнародних судах - це буде крах

Київ • УНН

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Ось уже чотири роки Андрій Веревський і його компанія “Кернел” намагається уникнути виконання рішення арбітражу в Лондоні з виплати боргу в 30 млн доларів за покупку “Стіомі Холдінг” Михайлу Стаднику і його колишній дружині Інесі.

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Апогеєм процесу стало викриття “Кернел” у спробі підробити документи, щоб ввести міжнародні інстанції в оману, про що недавно повідомили швейцарські ЗМІ. УНН з’ясував деталі процесу в учасників, які побажали залишитися анонімними і повідомляє деталі гучної міжнародної справи.

Співрозмовники розповіли, що відразу після рішення лондонського арбітражу кредитори в особі Стадників почали стягувати покладений на них борг. Процеси були розпочаті в Люксембурзі (за місцем реєстрації “Кернел”) і Швейцарії (за місцем знаходження активів “Кернел”). Причому, у Швейцарії активів “Кернел” виявилося недостатньо для погашення всієї заборгованості.

Розуміючи, що рішення арбітражу остаточне, а в Люксембурзі і Швейцарії повсюдно арештуються активи і рахунки, “Кернел” пішов на дуже ризикований крок. У 2020 році він заявив в міжнародних інстанціях про наявність вимоги від якогось Олега Олійника виплатити борг йому замість Стадників за купівлю “Стіомі Холдінг”.

Як повідомив у своїх вимогах невідомий до цього Олійник, в 2020 році (вже після рішення лондонського арбітражу) він купив у Інеси Стадник право вимоги багатомільйонного доларового боргу у “Кернел” всього за 1 млн грн. Причому, Олійник запевняє, що у Інеси Стадник купив не тільки її частку в “Стіомі-Холдинг”, яка дорівнює менше 1%, але і всі 100%, які належали іншим акціонерам.

Раптова поява Олійника сторона Стадників розцінила виключно як спробу “Кернел” зупинити виконання лондонського арбітражу і не виплачувати покладений обов’язок. Втім, тим самим “Кернел” став грати на грані фолу — якщо підробка документів підтвердиться, ні Веревський, ні його компанії ніколи не зможуть відновити репутацію в очах світової спільноти.

“Введення суду в оману — це важке правопорушення, в національних судах, як правило, карається кримінальною відповідальністю. Зате міжнародні суди, виключаючи спеціальних трибуналів і міжнародного кримінального суду, не використовують в якості міри покарання кримінальної відповідальності або кримінальні санкції. Міжнародних в’язниць врешті немає. Тому, якщо підтвердиться факт надання компанією підробленого документа в міжнародний суд — компанія оплатить великі штрафи”, — пояснив юрист- міжнародник Геннадій Друзенко.

Свідоме введення суду в оману може досить болісно вдарити по репутації “Кернел”, продовжив юрист.

“Тобто: штрафи і великий удар по репутації. Але повірте, іноді втрата репутації важить набагато більше, ніж втрата грошей. Особливо коли мова йде про компанії розміру “Кернел”, — резюмував він.

Факт підробки “договору поступки” і шахрайських дій з боку Олійника підтверджується на даний момент такий:

  • Інеса Стадник не мала будь-яких прав/повноважень на поступку своїх прав вимоги за Договором (на підставі якого було прийнято арбітражне рішення) — жодна зі сторін не має право поступатися будь-якими своїми правами за Договором без попередньої письмової згоди всіх інших сторін Договору. Таку згода ніколи не надавала жодна зі сторін Договору.
  • Інеса Стадник ніколи не бачила, не зустрічалася, не давала будь-яких інструкцій/доручень, не знає і ні про що не домовлялася ні з Федором Гулаком (який нібито представляв її інтереси), ні з Олегом Олійником — це підтверджується показаннями самих Федора Гулака і Олега Олійника слідчим у кримінальному провадженні 12020100100006267. Інеса Стадник також готова підтвердити ці факти в судовому процесі в Україні в якості свідка, і вже підтверджувала ці факти письмово в попередньому судовому процесі в Україні (справа No824 / 222/20), а також в кримінальному провадженні.
  • Інеса Стадник ніколи не видавала довіреність на користь Федора Гулака — підпис на довіреності є підробленим. У березні 2021 року вже була проведена почеркознавча експертиза у Бельгії, яка підтвердила, що підпис на довіреності був виконаний не Інесою Стадник, а невстановленою особою.
  • Інеса Стадник в будь-якому випадку мала право тільки на одержання дуже незначної частки платежу за Договором (0,91% частки першої частини платежу), в той час як “договір поступки” передбачає, що Олег Олійник нібито отримав від Інеси Стадник право на стягнення всієї суми заборгованості з Кернел (повністю ігноруючи інтереси всіх інших кредиторів). При цьому Олег Олійник вимагає від “Кернел”, в тому числі в судових процесах в Україні, всю суму заборгованості. Це дає підстави “Кернел” заявляти в іноземних процесах, що він не знає кому з кредиторів потрібно заплатити цю повну суму заборгованості.
  • У Олега Олійника відсутні оригінали або належним чином завірені копії документів, які підтверджують право вимоги. Він мав би мати у своєму розпорядженні такі документи якби дійсно придбав право вимоги у попереднього кредитора. При цьому Інеса Стадник такі документи ніколи нікому не передавала, і вони у неї ніколи не зберігалися. Зі свого боку Олег Олійник прямо визнав, що у нього немає оригіналів або належним чином завірених копій документів, які підтверджують право вимоги, в першому судовому процесі в Україні, в якому він намагався визнати і виконати арбітражне рішення (справа No824/222/20). У цьому судовому процесі не Олійник (як стягувач), а “Кернел” (як боржник) подав в матеріали справи оригінал арбітражного рішення і витяги з оригіналу Договору. Олег Олійник прийшов на ознайомлення справи з нотаріусом, який спробував завірити копії цих документів з матеріалів справи. Київський апеляційний суд своєю ухвалою від 08.04.2021 року ухвалив, що заява Олійника про визнання та виконання арбітражного рішення проти “Кернел” вважається неподаною і підлягає поверненню Олійнику, вказавши, що документи боржника, які намагався завірити Олійник суперечать вимогам Цивільного процесуального кодексу.
  • Дійсність “договору поступки” зараз також оскаржується в судовому процесі в м. Лугано, Швейцарія. Сторонами процесу є всі Кредитори (Михайло Стадник, компанія Perryvale Enterprises Inc. і Інеса Стадник), а також безпосередньо Олійник.

Як раніше заявляв Михайло Стадник на прес-конференції, вся це епопея зі спробою “Кернел” ухилитися від виплати боргу може бути пов’язана з тим, що у Веревського просто немає грошей.

“Або у „Кернел“ немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще що. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат у Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт”, — зазначив Стадник на прес-конференції і підтвердив, що вбачає в діях Олійника шахрайство.

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