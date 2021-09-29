Веревський накинув петлю на репутацію "Кернел": якщо підтвердиться підроблення документів у міжнародних судах - це буде крах

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Апогеєм процесу стало викриття “Кернел” у спробі підробити документи, щоб ввести міжнародні інстанції в оману, про що недавно повідомили швейцарські ЗМІ. УНН з’ясував деталі процесу в учасників, які побажали залишитися анонімними і повідомляє деталі гучної міжнародної справи.

Співрозмовники розповіли, що відразу після рішення лондонського арбітражу кредитори в особі Стадників почали стягувати покладений на них борг. Процеси були розпочаті в Люксембурзі (за місцем реєстрації “Кернел”) і Швейцарії (за місцем знаходження активів “Кернел”). Причому, у Швейцарії активів “Кернел” виявилося недостатньо для погашення всієї заборгованості.

Розуміючи, що рішення арбітражу остаточне, а в Люксембурзі і Швейцарії повсюдно арештуються активи і рахунки, “Кернел” пішов на дуже ризикований крок. У 2020 році він заявив в міжнародних інстанціях про наявність вимоги від якогось Олега Олійника виплатити борг йому замість Стадників за купівлю “Стіомі Холдінг”.

Як повідомив у своїх вимогах невідомий до цього Олійник, в 2020 році (вже після рішення лондонського арбітражу) він купив у Інеси Стадник право вимоги багатомільйонного доларового боргу у “Кернел” всього за 1 млн грн. Причому, Олійник запевняє, що у Інеси Стадник купив не тільки її частку в “Стіомі-Холдинг”, яка дорівнює менше 1%, але і всі 100%, які належали іншим акціонерам.

Раптова поява Олійника сторона Стадників розцінила виключно як спробу “Кернел” зупинити виконання лондонського арбітражу і не виплачувати покладений обов’язок. Втім, тим самим “Кернел” став грати на грані фолу — якщо підробка документів підтвердиться, ні Веревський, ні його компанії ніколи не зможуть відновити репутацію в очах світової спільноти.

“Введення суду в оману — це важке правопорушення, в національних судах, як правило, карається кримінальною відповідальністю. Зате міжнародні суди, виключаючи спеціальних трибуналів і міжнародного кримінального суду, не використовують в якості міри покарання кримінальної відповідальності або кримінальні санкції. Міжнародних в’язниць врешті немає. Тому, якщо підтвердиться факт надання компанією підробленого документа в міжнародний суд — компанія оплатить великі штрафи”, — пояснив юрист- міжнародник Геннадій Друзенко.

Свідоме введення суду в оману може досить болісно вдарити по репутації “Кернел”, продовжив юрист.

“Тобто: штрафи і великий удар по репутації. Але повірте, іноді втрата репутації важить набагато більше, ніж втрата грошей. Особливо коли мова йде про компанії розміру “Кернел”, — резюмував він.

Факт підробки “договору поступки” і шахрайських дій з боку Олійника підтверджується на даний момент такий:



Інеса Стадник не мала будь-яких прав/повноважень на поступку своїх прав вимоги за Договором (на підставі якого було прийнято арбітражне рішення) — жодна зі сторін не має право поступатися будь-якими своїми правами за Договором без попередньої письмової згоди всіх інших сторін Договору. Таку згода ніколи не надавала жодна зі сторін Договору.



Інеса Стадник ніколи не бачила, не зустрічалася, не давала будь-яких інструкцій/доручень, не знає і ні про що не домовлялася ні з Федором Гулаком (який нібито представляв її інтереси), ні з Олегом Олійником — це підтверджується показаннями самих Федора Гулака і Олега Олійника слідчим у кримінальному провадженні 12020100100006267. Інеса Стадник також готова підтвердити ці факти в судовому процесі в Україні в якості свідка, і вже підтверджувала ці факти письмово в попередньому судовому процесі в Україні (справа No824 / 222/20), а також в кримінальному провадженні.



Інеса Стадник ніколи не видавала довіреність на користь Федора Гулака — підпис на довіреності є підробленим. У березні 2021 року вже була проведена почеркознавча експертиза у Бельгії, яка підтвердила, що підпис на довіреності був виконаний не Інесою Стадник, а невстановленою особою.



Інеса Стадник в будь-якому випадку мала право тільки на одержання дуже незначної частки платежу за Договором (0,91% частки першої частини платежу), в той час як “договір поступки” передбачає, що Олег Олійник нібито отримав від Інеси Стадник право на стягнення всієї суми заборгованості з Кернел (повністю ігноруючи інтереси всіх інших кредиторів). При цьому Олег Олійник вимагає від “Кернел”, в тому числі в судових процесах в Україні, всю суму заборгованості. Це дає підстави “Кернел” заявляти в іноземних процесах, що він не знає кому з кредиторів потрібно заплатити цю повну суму заборгованості.



У Олега Олійника відсутні оригінали або належним чином завірені копії документів, які підтверджують право вимоги. Він мав би мати у своєму розпорядженні такі документи якби дійсно придбав право вимоги у попереднього кредитора. При цьому Інеса Стадник такі документи ніколи нікому не передавала, і вони у неї ніколи не зберігалися. Зі свого боку Олег Олійник прямо визнав, що у нього немає оригіналів або належним чином завірених копій документів, які підтверджують право вимоги, в першому судовому процесі в Україні, в якому він намагався визнати і виконати арбітражне рішення (справа No824/222/20). У цьому судовому процесі не Олійник (як стягувач), а “Кернел” (як боржник) подав в матеріали справи оригінал арбітражного рішення і витяги з оригіналу Договору. Олег Олійник прийшов на ознайомлення справи з нотаріусом, який спробував завірити копії цих документів з матеріалів справи. Київський апеляційний суд своєю ухвалою від 08.04.2021 року ухвалив, що заява Олійника про визнання та виконання арбітражного рішення проти “Кернел” вважається неподаною і підлягає поверненню Олійнику, вказавши, що документи боржника, які намагався завірити Олійник суперечать вимогам Цивільного процесуального кодексу.



Дійсність “договору поступки” зараз також оскаржується в судовому процесі в м. Лугано, Швейцарія. Сторонами процесу є всі Кредитори (Михайло Стадник, компанія Perryvale Enterprises Inc. і Інеса Стадник), а також безпосередньо Олійник.



Як раніше заявляв Михайло Стадник на прес-конференції, вся це епопея зі спробою “Кернел” ухилитися від виплати боргу може бути пов’язана з тим, що у Веревського просто немає грошей.

“Або у „Кернел“ немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще що. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат у Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт”, — зазначив Стадник на прес-конференції і підтвердив, що вбачає в діях Олійника шахрайство.