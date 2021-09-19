Скандал у Швейцарії: "Кернел" Веревського звинуватили у підробці документів для міжнародного суду - ЗМІ

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Видання нагадує, що в 2012 році Kernel купив у сім'ї Стадників (Михайла та Інеси) "Стіомі Холдінг" та Хмельницький хлібокомбінат. Веревський домовився купити ці активи за 60,9 млн дол., але виплатив тоді Стадникам лише 40% суми, або 24 млн дол.

Решта має бути виплачена при дотриманні "Стіомі Холдингом" певних умов. Але, по виконанню зобов'язань договору у сторін виникли розбіжності, і в грудні 2012 року Стадники подали позов до Kernel у Лондонський міжнародний арбітражний суд.

У лютому 2018-го суд частково задовольнив позов колишніх власників "Стіомі Холдингу", зобов'язавши Kernel виплатити їм майже 33,5 млн дол. з урахуванням відсотків і судових витрат. Але, через три роки, Кернел так і не виконав рішення Лондонського суду.

Вся справа в тому, що з березня 2020 року в історії з боргами "Кернел" перед Стадниками з'явився якийсь український підприємець, який нібито викупив у колишньої дружини Стадника за 1 млн гривень право вимоги всієї суми боргу Kernel Holding SA. За даними вітчизняних ЗМІ, мова йде про якогось Олега Олійника.

На одній зі своїх пресконференції Стадник заявив, що Олійник самозванець і ніякої покупки "Стіомі Холдінг" у його дружини він не міг зробити. Хоча б тому, що Інеса Стадник володіла всього 1% акцій "Стіомі Холдінг".

Компанія "Кернел", схоже, підробила документ про зміну власника компанії "Стіомі Холдінг" з метою відтягнути або ж зовсім не платити "за боргами" сім'ї Стадников, пишуть швейцарські журналісти.

"З метою схилити суд шляхом хитрого обману прийняти рішення на свою користь", - зазначено у виданні.

Підробку документів Стадник має намір довести в суді. Першу спробу він зробив в грудні 2020 року, але на той момент часу у нього виявилося недостатньо аргументів.

На даний момент, як відомо УНН, кримінальна справа про підробку розслідується українськими правоохоронцями.

Додамо, що в Олійника відсутні оригінали або належним чином завірені копії документів, які підтверджують право вимоги. Він мав би мати у своєму розпорядженні такі документами якби дійсно придбав право вимоги у попереднього кредитора. Але він прямо визнав, що таких документів у нього немає в першому судовому процесі в Україні, в якому він намагався визнати і виконати арбітражне рішення (справа No824/222/20).

Нагадаємо, що представник Михайла Стадника та інших продавців "Стіомі-Холдинг" Олівер Чирич пов'язує Олійника з Костянтином Лікарчуком (ексзаступником голови ДФС), партнером юридичної компанії Avellum, яка тривалий час обслуговує інтереси "Кернел".

Однак сам Лікарчук це спростовує.

Оригінал матеріалу швейцарського "Gotham City"