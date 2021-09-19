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Скандал в Швейцарии: “Кернел” Веревского обвинили в подлоге документов для международного суда - СМИ

Скандал в Швейцарии: “Кернел” Веревского обвинили в подлоге документов для международного суда - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Компания “Кернел” Андрея Веревского предоставила в Швейцарский суд поддельный документ о смене собственника компании “Стиоми Холдинг”, передает УНН со ссылкой на швейцарское онлайн-издание “Gotham City”.

Детали

Издание напоминает, что в 2012 году Kernel купил у семьи Стадников (Михаила и Инессы) принадлежавший им “Стиоми Холдинг” и Хмельницкий хлебокомбинат. Веревский договорился купить эти активы за 60,9 млн долл., но выплатил тогда Стадникам лишь 40% суммы, или 24 млн долл.

Остальное должно было быть выплачено при соблюдении “Стиоми Холдингом” определенных условий. Но, по выполнению обязательств договора у сторон возникли разногласия, и в декабре 2012 года Стадники подали иск к Kernel в Лондонский международный арбитражный суд.

В феврале 2018-го суд частично удовлетворил иск бывших владельцев “Стиоми Холдинга”, обязав Kernel выплатить им почти 33,5 млн долл. с учетом процентов и судебных издержек. Но, спустя три года, Кернел так и не выполнил решение Лондонского суда.

Все дело в том, что с марта 2020 года в истории с долгами “Кернел” перед Стадниками появился некий украинский предприниматель, который якобы выкупил у бывшей жены Стадника за 1 млн гривен право требования всей суммы долга Kernel Holding S.A. По данным отечественных СМИ, речь идет о неком Олеге Олейнике.

На одной из своих пресс-конференции Стадник заявил, что Олейник самозванец и никакой покупки “Стиоми Холдинг” у его жены он не мог совершить. Хотя бы потому, что Инесса Стадник владела всего 1% акций “Стиоми Холдинг”

Компания “Кернел”, похоже, подделала документ о смене собственника компании “Стиоми Холдинг” с целью оттянуть или же вовсе не платить “по долгам” семье Стадников, пишут швейцарские журналисты.

“С целью склонить суд путем хитрого обмана принять решение в свою пользу”, — указано в издании.

Подделку документов Стадник намерен доказать в суде. Первую попытку он совершил в декабре 2020 года, но на тот момент времени у него оказалось недостаточно аргументов.

На данный момент, как известно УНН, уголовное дело о подделке расследуется украинскими правоохранителями. 

Добавим, что у Олейника отсутствуют оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии документов, которые подтверждают право требования. Он должен был бы располагать такими документами если бы действительно приобрел право требования у предыдущего кредитора. Но он прямо признал, что таких документов у него нет в первом судебном процессе в Украине, в котором он пытался признать и исполнить арбитражное решение (дело No824/222/20).

Напомним, что представитель Михаила Стадника и других продавцов “Стиоми-Холдинг” Оливер Чирич связывает Олейника с Константином Ликарчуком (экс-замглавы ГФС), партнером юридической компании Avellum, которая длительное время обслуживает интересы “Кернел”.

Однако сам Ликарчук это опровергает.

Оригинал материала швейцарского “Gotham City”

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