Верещук заставила нового министра энергетики гарантировать снижение тарифов

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"Фракция "Слуга народа" в целом готова поддержать, но это означает, что мы берем на себя тоже совместную ответственность за вашу работу. Как вы понимаете, общество от нас ждет решительных шагов, которые будут заключаться в ряде мероприятий, которые приведут к снижению тарифов на газ, отопление, электроэнергию. 1 грн 68 коп., люди ждут, когда мы снизим до 90 коп., люди ждут реальных шагов.

У меня вопрос, вы готовы взять на себя ответственность за все, что будет происходить с тарифной политикой в Украине? Скажите, пожалуйста, и успокойте сегодня граждан, и будем работать над тем, чтобы тарифы снижались", - обратилась Верещук к Герману Галущенко во время представления его кандидатуры на должность министра энергетики в Верховной Раде.

"Я готов брать ответственность и мы будем работать. Мы уже имеем соответствующие наработки, которые я позже готов представить. Вчера была продлена старая модель ПСО на два месяца, то есть, соответственно с 1 июля мы выработаем новую модель, которая уже будет учитывать эти позиции", - ответил министр.

Дополнение

Верховная Рада Украины 29 апреля 2021 года назначила Германа Галущенко министром энергетики. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов.