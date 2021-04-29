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Верещук змусила нового міністра енергетики гарантувати зниження тарифів

Верещук змусила нового міністра енергетики гарантувати зниження тарифів

Київ • УНН

 • 13605 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Народний депутат України від “Слуги народу” Ірина Верещук змусила нового міністра енергетики публічно гарантувати зниження тарифів на газ, опалення та електроенергію, повідомляє УНН.

Цитата:

“Фракція "Слуга народу“ загалом готова підтримати, але це означає, що ми беремо на себе теж співвідповідальність за вашу роботу. Як ви розумієте, суспільство від нас чекає рішучих кроків, які полягатимуть у низці заходів, які призведуть до зниження тарифів на газ, опалення, електроенергію. 1 грн 68 коп., люди чекають, коли ми знизимо до 90 коп., люди чекають реальних кроків.

У мене питання, ви готові взяти на себе відповідальність за все, що буде відбуватися з тарифною політикою в Україні? Скажіть, будь ласка, і заспокойте сьогодні громадян, і будемо працювати над тим, щоб тарифи знижувалися”, — звернулася Верещук до Германа Галущенка під час представлення його кандидатури на посаду міністра енергетики у Верховній Раді.

“Я готовий брати відповідальність і ми будемо працювати. Ми маємо вже відповідні напрацювання, які я пізніше готовий представити. Вчора була продовжена стара модель ПСО на два місяці, тобто, відповідно з 1 липня ми напрацюємо нову модель, яка вже буде враховувати ці позиції”, — відповів міністр.

Доповнення

Верховна Рада України 29 квітня 2021 року призначила Германа Галущенка міністром енергетики. Відповідне рішення підтримало 305 народних депутатів.

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