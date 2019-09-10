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Верещук: ВАКС завален тысячами дел низшего уровня

Верещук: ВАКС завален тысячами дел низшего уровня

Киев  •  УНН

 • 8361 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд завален тысячами дел низшего уровня, и Верховная Рада собирается решить этот вопрос. Об этом журналистам во вторник сообщила представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.

"Это очень важный законопроект, потому что недавно заработал Антикоррупционный суд. Все с такими потугами давили на прошлую власть, чтобы он был создан, разработан. Был соответствующий законопроект. А теперь мы имеем Антикоррупционный суд, заваленный тысячами дел низшего уровня", - ответила Верещук на вопрос об изменениях в законопроект о ВАКС.

Также представитель Кабинета министров добавила, что Антикоррупционный суд должен рассматривать дела высшего уровня и сосредоточиться на них.

"Где чиновники, такие как министры, заместители министров, прокуроры и т.д., были бы привлечены к ответственности за совершенные коррупционные деяния. Но пока мы имеем 4000 дел. И, конечно, это заблокирует деятельность Антикоррупционного суда. Я понимаю, для чего это было сделано в предыдущем созыве, мы решим этот вопрос в девятом созыве", - заверила Верещук.

Напомним, что 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Законопроектом предлагается определить, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в ЕРДР со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП. Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство в которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС.

Также напомним, что в повестке дня Рады стоят проекты законов относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства, о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде".

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