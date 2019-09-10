Верещук: ВАКС закиданий тисячами справ нижчого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд закиданий тисячами справ нижчого рівня, і Верховна Рада збирається вирішити це питання. Про це журналістам у вівторок повідомила представник Кабінету міністрів України в Верховній Раді, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає кореспондент УНН.
"Це дуже важливий законопроект, тому що недавно запрацював Антикорупційний суд. Усі з такими потугами тиснули на минулу владу, аби його було створено, розроблено. Був відповідний законопроект. А тепер ми маємо Антикорупційний суд, який закиданий тисячами справ нижчого рівня", - відповіла Верещук на запитання про зміни до законопроекту про ВАКС.
Також представник Кабінету міністрів додала, що Антикорупційний суд повинен розглядати справи вищого рівня і зосереджуватись на них.
"Де посадовці, такі як міністри, заступники міністрів, прокурори і так далі, були би притягнуті до відповідальності за вчинені корупційні діяння. Але наразі ми маємо 4 тисячі справ. І, звичайно, це заблокує діяльність Антикорупційного суду. Я розумію, для чого це було зроблено у попередньому скликанні, ми вирішимо це питання у дев’ятому скликанні", - запевнила Верещук.
Нагадаємо, що 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект про внесення зміни до закону “Про Вищий антикорупційний суд”.
Законопроектом пропонується визначити, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до ЄРДР з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося НАБУ та закінчено прокурорами САП. Також передбачено, що до ВАКС передаються усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи ВАКС.
Також нагадаємо, що на порядку денному Ради стоять проекти законів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства, щодо внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд".