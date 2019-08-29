Зеленський вніс законопроект щодо внесення зміни до ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд" щодо початку роботи суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” (щодо початку роботи суду), повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення зміни до Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” (щодо початку роботи суду) зареєстрований сьогодні під номером 1025.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави.