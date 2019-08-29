Зеленский внес законопроект о внесении изменения в ЗУ "О Высшем антикоррупционном суде" касательно начала работы суда

Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины “О Высшем антикоррупционном суде” (относительно начала работы суда) зарегистрирован сегодня под номером 1025.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” о организации обороны государства.