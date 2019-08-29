Президент вніс законопроект щодо внесення змін до ЗУ "Про оборону України" щодо організації оборони держави
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави, повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави зареєстрований сьогодні під номером 1011.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України.