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Разумков відкрив засідання Ради, у порядку денному законопроект про імпічмент

Разумков відкрив засідання Ради, у порядку денному законопроект про імпічмент

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання Верховної Ради, у порядку денному стоїть розгляд законопроекту про імпічмент у першому читанні, передає УНН.

Згідно з порядком денним, сьогодні народні депутати серед перших розглянуть проект закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) №1012. Доповідачем щодо законопроекту визначений представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Окрім цього, на порядку денному Ради стоять проекти законів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства, щодо внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес.

Також у порядку денному - проект закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель.

Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.

Українські Національні Новини

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