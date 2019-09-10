Разумков открыл заседание Рады, в повестке дня законопроект об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание Верховной Рады, в повестке дня стоит рассмотрение законопроекта об импичменте в первом чтении, передает УНН.
Согласно повестке дня, сегодня народные депутаты в числе первых рассмотрят проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) №1012. Докладчиком по законопроекту определен представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Кроме этого, в повестке дня Рады стоят проекты законов относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства, о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде", проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес.
Также в повестке дня - проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.