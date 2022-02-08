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15 марта, 19:03 • 106011 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141623 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122406 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115999 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104278 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101187 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91860 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верещук одобрительно оценила стратегию информационной безопасности Президента

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский удачно и убедительно внедряет стратегию информационной безопасности. Об этом в эфире программы "Свобода слова на ICTV" сообщила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"В качестве примера замечу то, сколько чиновников разных государств сейчас посещают Донбасс. Так, уже сегодня на Донбасс поедет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Я уже не говорю о большом количестве премьер-министров других государств, которые приезжают с подобными визитами в Украину.

Некоторые называют такие визиты попытками представителей других стран поддержать Украину или же сделать это с какой-то собственной, корыстной целью. Зато я считаю, что такие поездки являются плодами усилий президента. Еще два года назад президент чуть ли не за руку брал руководителей других государств, которые приезжали к нам, и ехал с ними на Донбасс. Убеждая их, что нам нужно оружие и защита.

Поэтому такие визиты и такая поддержка являются заслугой людей, которые сегодня на передовой, и, конечно же, нашего руководителя", - пояснила Верещук.

Напомним

Недавно Ирина Верещук обсудила ситуацию на Востоке с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

А в конце декабря прошлого года правительство по инициативе Минреинтеграции упростило пересечение КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с Крымом.

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