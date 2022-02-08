Верещук схвально оцінила стратегію інформаційної безпеки Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Володимир Зеленський вдало та переконливо впроваджує стратегію інформаційної безпеки. Про це в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" повідомила віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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"В якості прикладу зауважу на тому, скільки посадовців різних держав нині відвідують Донеччину. Так, вже сьогодні на Донеччину поїде міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Я вже не кажу про велику кількість прем’єр-міністрів інших держав, які приїжджають з подібними візитами до України.
Дехто називає такі візити намаганнями представників інших країн підтримати Україну чи ж зробити це з якоюсь власною, корисливою метою. Натомість я вважаю, що такі поїздки є плодами зусиль президента. Ще два роки тому президент ледь не за руку брав очільників інших держав, які приїжджали до нас, і їхав з ними на Донбас. Переконуючи їх, що нам потрібна зброя і захист.
Тому такі візити й така підтримка є заслугою людей, які сьогодні на передовій, і, звісно ж, нашого очільника", - пояснила Верещук.
Нагадаємо
Нещодавно Ірина Верещук обговорила ситуацію на Сході з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.
А наприкінці грудня минулого року уряд за ініціативою Мінреінтеграції спростив перетин КПВВ на лінії зіткнення на Донбасі та на адмінкордоні з Кримом.