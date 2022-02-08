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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64131 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верещук схвально оцінила стратегію інформаційної безпеки Президента

Верещук схвально оцінила стратегію інформаційної безпеки Президента

Київ • УНН

 • 15465 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Володимир Зеленський вдало та переконливо впроваджує стратегію інформаційної безпеки. Про це в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" повідомила віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

"В якості прикладу зауважу на тому, скільки посадовців різних держав нині відвідують Донеччину. Так, вже сьогодні на Донеччину поїде міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Я вже не кажу про велику кількість прем’єр-міністрів інших держав, які приїжджають з подібними візитами до України.

Дехто називає такі візити намаганнями представників інших країн підтримати Україну чи ж зробити це з якоюсь власною, корисливою метою. Натомість я вважаю, що такі поїздки є плодами зусиль президента. Ще два роки тому президент ледь не за руку брав очільників інших держав, які приїжджали до нас, і їхав з ними на Донбас. Переконуючи їх, що нам потрібна зброя і захист.

Тому такі візити й така підтримка є заслугою людей, які сьогодні на передовій, і, звісно ж, нашого очільника", - пояснила Верещук.

Нагадаємо

Нещодавно Ірина Верещук обговорила ситуацію на Сході з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.

А наприкінці грудня минулого року уряд за ініціативою Мінреінтеграції спростив перетин КПВВ на лінії зіткнення на Донбасі та на адмінкордоні з Кримом.

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