Верещук обговорила ситуацію на Сході України з послом Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook розповіла про зустріч з британським послом Меліндою Сіммонс, передає УНН.
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"Мала зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії пані Меліндою Сіммонс.
Обговорили ситуацію на Сході України, а також створення Міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" для фінансування ініціатив з підвищення стійкості громад на Донбасі", — написала вона.