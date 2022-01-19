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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 48437 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Верещук обговорила ситуацію на Сході України з послом Великої Британії

Верещук обговорила ситуацію на Сході України з послом Великої Британії

Київ • УНН

 • 18805 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook розповіла про зустріч з британським послом Меліндою Сіммонс, передає УНН.

Цитата

"Мала зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії пані Меліндою Сіммонс.

Обговорили ситуацію на Сході України, а також створення Міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" для фінансування ініціатив з підвищення стійкості громад на Донбасі", — написала вона.

Українські Національні Новини

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