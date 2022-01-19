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15 марта, 19:03 • 107847 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146405 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125486 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118873 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105915 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101973 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95032 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125693 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128079 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127382 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верещук обсудила ситуацию на Востоке Украины с послом Великобритании

Верещук обсудила ситуацию на Востоке Украины с послом Великобритании

Киев • УНН

 • 18801 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с британским послом Мелиндой Симмонс, передает УНН.

Цитата

"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании госпожой Мелиндой Симмонс.

Обсудили ситуацию на Востоке Украины, а также создание Международного фонда "Партнерство за сильную Украину" для финансирования инициатив по повышению устойчивости общин на Донбассе", — написала она.

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