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Верещук рассказала, кто расшатывает закарпатский инцидент с венграми

Верещук рассказала, кто расшатывает закарпатский инцидент с венграми

Киев  •  УНН

 • 17017 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Закарпатский инцидент неприятный, но контролируемый. Об этом в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Мы понимаем, что ситуацию расшатывают. Есть в этом определенная рука венгерского правительства, и Петер Сиярто (министр иностранных дел Венгрии, - ред.) об этом прекрасно знает.

Все, что я хочу и могу сказать: на сегодняшний день ситуация контролируется. И я надеюсь, что провокации не будут больше совершаться", - сказала она.

Тем не менее, Верещук называет ситуацию вокруг гимна Венгрии патологической.

"Много лет это продолжается. 120 тыс. венгров Закарпатья и 300 тыс. паспортов уже розданы. Мы понимаем, как это финансируется, и что происходит. И здесь есть недоработки спецслужб и самого государства", - считает нардеп.

Еще одна проблема - провальная языковая политика, говорит Верещук.

"В результате провальной языковой политики мы получили целые общины венгероязычного населения. Мы получили молодых людей - граждан Украины, которые не знают украинского языка от слова совсем. Они лишены права поступить в вуз, не могут адаптироваться, получить работу из-за поселения в Закарпатской области. А все потому, что мы много лет не финансировали ни СМИ на украинском языке - там сегодня 19 газет на венгерском, три на русском и фактически ни одной украинской. Мы не финансировали культурные мероприятия, поэтому и имеем огромную проблему.

Но это не значит, что сейчас мы не должны делать языковую политику такой, чтобы дети, которые родились в венгерских семьях, имели равный доступ к изучению украинского языка", - подчеркнула она.

Напомним, в отношениях Украины и Венгрии возник конфликт. Его причиной стало то, что новоизбранные местные депутаты на Закарпатье спели гимн Венгрии после принятия присяги. Теперь этот эпизод расследует СБУ.

Украинские Национальные Новости

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