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У комітеті ВР хочуть заслухати представників СБУ через угорський гімн на Закарпатті

У комітеті ВР хочуть заслухати представників СБУ через угорський гімн на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує заслухати 2 грудня на своєму засіданні представників СБУ про ситуацію на Закарпатті, де під час урочистої сесії однієї з ОТГ місцеві депутати виконали гімн Угорщини. Про це заявила голова підкомітету з питань держбезпеки та оборони, нардеп від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Я буду ставити сьогодні на засіданні комітету це питання на розгляд. Ми хочемо почути від представників СБУ, яку оцінку саме вони дають цьому факту, тому що політично це (виконання угорського гімну — ред.) — неприйнятно. Гімн не є просто піснею. Це не є щось таке, що можна виконувати на засіданнях сесій. Це є державний символ”, — зазначила вона.

За словами Верещук, представники комітету хочуть зрозуміти, наскільки систематично відбувалися ці речі на Закарпатті та наскільки вони можуть бути пов’язані з російським впливом та російською гібридною війною в Україні.

“Ми будемо вимагати притягнути до відповідальності осіб, якщо вони будуть визнані винними в організації такого процесу, в організації виконання такого гімну”, — додала Верещук.

На її думку, Угорщина неодноразово застосовувала своє членство у НАТО та ЄС як “інструмент тиску і шантажу” щодо України, що робить і зараз.

“Угорська сторона (при всій моїй повазі до наших партнерів) має розуміти, що як би вони відреагували, якби у них на засіданні їхньої ради відбулось виконання українського гімну? Це ж відразу кримінальне провадження!” — наголосила Верещук.

Засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заплановане на 14:30 2 грудня.

Раніше стало відомо про те, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні. Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”. Також з цього приводу Угорщина звернулась до ОБСЄ з проханням направити моніторингову місію в регіон. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією. Окрім того, посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ України. 

Водночас напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.  

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження

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