Верещук розповіла, хто розхитує закарпатський інцидент з угорцями

"Ми розуміємо, що ситуацію розхитують. Є в цьому певна рука угорського уряду, і Петер Сіярто (міністр закордонних справ Угорщини, - ред.) про це чудово знає.

Все, що я хочу і можу сказати: на сьогодні ситуація контрольована. І я сподіваюся, що провокації не будуть більше вчинятися", - сказала вона.

Тим не менше, Верещук називає ситуацію навколо гімну Угорщини паталогічною.

"Багато років це продовжується. 120 тис. угорців Закарпаття і 300 тис. паспортів уже роздано. Ми розуміємо, як це фінансується і що відбувається. І тут є недопрацювання спецслужб і самої держави", - вважає нардеп.

Ще одна проблема – провальна мовна політика, каже Верещук.

"Внаслідок провальної мовної політики ми отримали цілі громади угорськомовного населення. Ми отримали молодих людей - громадян України, які не знають української мови від слова зовсім. Вони позбавлені права вступити до ВНЗ, не можуть адаптуватися, отримати роботу поза поселенням Закарпатської області. А все тому, що ми багато років не фінансували ані ЗМІ українською мовою – там сьогодні 19 газет угорською, три російською і фактично жодної української. Ми не фінансували культурні заходи, тому і маємо величезну проблему.

Але це не означає, що зараз ми не маємо робити мовну політику такою, щоб діти, які народилися в угорських родинах, мали рівний доступ до вивчення української мови", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у відносинах України та Угорщини виник конфлікт. Його причиною стало те, що новообрані місцеві депутати на Закарпатті заспівали гімн Угорщини після прийняття присяги. Тепер цей епізод розслідує СБУ.