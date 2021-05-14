Верещук рассказала, чего не хватает украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Отечественной армии не хватает современного, технологического и качественного вооружения. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.
Цитата:
"Обеспечены ли мы качественным вооружением? Нет. У нас критически не хватает современного, технологического и качественного вооружения. А это - сверхважно. Потому что все то оборудование, которое мы покупаем, должно работать на победу и единственную цель - сохранить жизнь и здоровье наших военных. Обеспечить им тыл, позволить им выжить.
Потому что, как вы знаете, против нас воюет одна из крупнейших мировых потуг - ядерное государство Российская Федерация", - сказала она.
По сравнению с 2014 годом оборонный потенциал Украины значительно улучшился, констатировала Верещук.
"Но является ли он достаточным? Нет. И в этой части нам нужно работать эффективнее", - подчеркнула нардеп.
Добавим
Ранее Верещук рассказала о движении Украины в НАТО.