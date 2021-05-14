Верещук розповіла, чого бракує українській армії

Цитата:

"Чи забезпечені ми якісним озброєнням? Ні. У нас критично не вистачає сучасного, технологічного і якісного озброєння. А це – надважливо. Бо все те обладнання, яке ми купуємо, має працювати на перемогу і єдину мету – зберегти життя і здоров'я наших військових. Забезпечити їм тил, дозволити їм вижити.

Бо, як ви знаєте, проти нас воює одна із найбільших світових потуг - ядерна держава Російська Федерація", - сказала вона.

У порівнянні з 2014 роком оборонний потенціал України значно покращився, констатувала Верещук.

"Але чи є він достатнім? Ні. І в цій частині нам потрібно працювати ефективніше", - підкреслила нардеп.

Додамо

Раніше Верещук розповіла про рух України до НАТО.



