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Верещук розповіла, чого бракує українській армії

Київ • УНН

 • 16956 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Вітчизняній армії бракує сучасного, технологічного і якісного озброєння. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук розповіла, чого бракує українській армії

Цитата:

"Чи забезпечені ми якісним озброєнням? Ні. У нас критично не вистачає сучасного, технологічного і якісного озброєння. А це – надважливо. Бо все те обладнання, яке ми купуємо, має працювати на перемогу і єдину мету – зберегти життя і здоров'я наших військових. Забезпечити їм тил, дозволити їм вижити.

Бо, як ви знаєте, проти нас воює одна із найбільших світових потуг - ядерна держава Російська Федерація", - сказала вона.

У порівнянні з 2014 роком оборонний потенціал України значно покращився, констатувала Верещук.

"Але чи є він достатнім? Ні. І в цій частині нам потрібно працювати ефективніше", - підкреслила нардеп.

Додамо

Раніше Верещук розповіла про рух України до НАТО.

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