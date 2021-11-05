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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верещук: Россия не допускает в ОРДЛО Красный Крест

Киев • УНН

 • 14881 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия и представители оккупационной власти в ОРДЛО не допускают на территорию ОРДЛО представителей Международного комитета Красного Креста, а с недавних пор еще и начали препятствовать работе мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом она рассказала в эфире политического ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

Верещук: Россия не допускает в ОРДЛО Красный Крест

Цитата:

"Что мешает допустить Красный Крест? Почему мы не можем достичь договоренностей, чтобы Красный Крест зашел на временно оккупированную территорию и выполнил свою миссию? Давайте мы начнем с элементарных вещей!” - заявила она.

Добавим

Недавно Ирина Верещук заявила, что намерена присоединиться к Трехсторонней контактной группе.

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