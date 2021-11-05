Верещук: Россия не допускает в ОРДЛО Красный Крест

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"Что мешает допустить Красный Крест? Почему мы не можем достичь договоренностей, чтобы Красный Крест зашел на временно оккупированную территорию и выполнил свою миссию? Давайте мы начнем с элементарных вещей!” - заявила она.

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Недавно Ирина Верещук заявила, что намерена присоединиться к Трехсторонней контактной группе.