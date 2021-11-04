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Верещук: маю намір долучитися до Тристоронньої контактної групи

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про намір долучитися до Тристоронньої контактної групи, передає УНН.

Верещук: маю намір долучитися до Тристоронньої контактної групи

Цитата

"Так, я планую долучитися до Тристоронньої контактної групи. Вже наступного тижня буду долучатися до процесу", - сказала вона під час брифінгу журналістам.

Також Верещук розповіла, що робитиме після набуття членства Тристоронньої контактної групи. І додала, що опікуватиметься проблемами внутрішньо переміщених осіб.

"Ми знаємо, що потерпають люди. До прикладу - закриті КПВВ. Мовляв, через антиковідні заходи, хоча ми знаємо, що це не так. Це є штучне блокування з тієї сторони.

Знаємо також, що є проблеми з картками Ощадбанку. Знаємо, що банк блокує кошти, отримані в якості зарплат і соцвиплат людьми там.

Всі проблеми, які можна вирішити через управлінські рішення – я буду вирішувати негайно", - заявила вона.

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