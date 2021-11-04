Верещук: намерена присоединиться к Трехсторонней контактной группе

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"Да, я планирую присоединиться к Трехсторонней контактной группе. Уже на следующей неделе буду участвовать в процессе", - сказала она во время брифинга журналистам.

Также Верещук рассказала, что будет делать после обретения членства Трехсторонней контактной группы. И добавила, что будет заниматься проблемами внутренне перемещенных лиц.

"Мы знаем, что страдают люди. К примеру - закрытые КПВВ. Мол, из-за антиковидных мер, хотя мы знаем, что это не так. Это искусственная блокировка с той стороны.

Знаем также, что есть проблемы с карточками Ощадбанка. Знаем, что банк блокирует средства, полученные в качестве зарплат и соцвыплат людьми там.

Все проблемы, которые можно решить через управленческие решения - я буду решать немедленно", - заявила она.