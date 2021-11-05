Верещук: Росія не допускає в ОРДЛО Червоний Хрест

Цитата:

"Що заважає допустити Червоний Хрест? Чому ми не можемо досягти домовленостей, щоб Червоний Хрест зайшов на тимчасово окуповану територію і виконав свою місію? Давайте ми почнемо з елементарних речей!”, - заявила вона.

Додамо

Нещодавно Ірина Верещук заявила, що має намір долучитися до Тристоронньої контактної групи.