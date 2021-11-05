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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Верещук: Росія не допускає в ОРДЛО Червоний Хрест

Київ • УНН

 • 14881 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія та представники окупаційної влади ОРДЛО не допускають на територію ОРДЛО представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, а віднедавна ще й почали перешкоджати роботі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це вона розповіла в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

Верещук: Росія не допускає в ОРДЛО Червоний Хрест

Цитата:

"Що заважає допустити Червоний Хрест? Чому ми не можемо досягти домовленостей, щоб Червоний Хрест зайшов на тимчасово окуповану територію і виконав свою місію? Давайте ми почнемо з елементарних речей!”, - заявила вона.

Додамо

Нещодавно Ірина Верещук заявила, що має намір долучитися до Тристоронньої контактної групи.

Українські Національні Новини

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