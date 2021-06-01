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Верещук объяснила, почему "Нормандский формат" переговоров по Донбассу безальтернативный

Киев • УНН

 • 13126 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Украина нуждается в платформе переговоров по Донбассу, где учитываются национальные интересы страны. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, передает УНН.

Верещук объяснила, почему "Нормандский формат" переговоров по Донбассу безальтернативный

Цитата:

"Мы не можем найти границы компромисса между Украиной и Россией. Компромиссом были бы выборы прежде, чем мы возьмем под контроль часть границы с Российской Федерацией, которая сегодня временно неподконтрольна Украине. Но для нас эти пределы компромисса неприемлемы", - сказала она.

Детали

По словам Верещук, Украина настаивает на своих "красных линиях", поэтому требует широкой платформы переговоров.

Дополнение

Верещук заявила, что украинцы должны определить судьбу Донбасса.

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