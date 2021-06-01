Верещук объяснила, почему "Нормандский формат" переговоров по Донбассу безальтернативный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Украина нуждается в платформе переговоров по Донбассу, где учитываются национальные интересы страны. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, передает УНН.
Цитата:
"Мы не можем найти границы компромисса между Украиной и Россией. Компромиссом были бы выборы прежде, чем мы возьмем под контроль часть границы с Российской Федерацией, которая сегодня временно неподконтрольна Украине. Но для нас эти пределы компромисса неприемлемы", - сказала она.
Детали
По словам Верещук, Украина настаивает на своих "красных линиях", поэтому требует широкой платформы переговоров.
Дополнение
Верещук заявила, что украинцы должны определить судьбу Донбасса.