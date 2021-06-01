Верещук пояснила, чому "Нормандский формат" перемовин щодо Донбасу безальтернативний

Цитата:

"Ми не можемо знайти межі компромісу між Україною та Росією. Компромісом були б вибори до того, як ми візьмемо під контроль частину кордону з Російською Федерацією, яка на сьогодні тимчасово непідконтрольна Україні. Але для нас ці межі компромісу неприйнятні", - сказала вона.

Деталі

За словами Верещук, Україна наполягає на своїх "червоних лініях", тому потребує широкої платформи перемовин.

Доповнення

Верещук заявила, що українці мають визначити долю Донбасу.