Верещук пояснила, чому "Нормандский формат" перемовин щодо Донбасу безальтернативний
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Україна потребує платформи перемовин щодо Донбасу, де враховуються національні інтереси країни. Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, член Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, передає УНН.
Цитата:
"Ми не можемо знайти межі компромісу між Україною та Росією. Компромісом були б вибори до того, як ми візьмемо під контроль частину кордону з Російською Федерацією, яка на сьогодні тимчасово непідконтрольна Україні. Але для нас ці межі компромісу неприйнятні", - сказала вона.
Деталі
За словами Верещук, Україна наполягає на своїх "червоних лініях", тому потребує широкої платформи перемовин.
Доповнення
Верещук заявила, що українці мають визначити долю Донбасу.