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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Верещук пояснила, чому "Нормандский формат" перемовин щодо Донбасу безальтернативний

Київ • УНН

 • 13126 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Україна потребує платформи перемовин щодо Донбасу, де враховуються національні інтереси країни. Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, член Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, передає УНН.

Верещук пояснила, чому "Нормандский формат" перемовин щодо Донбасу безальтернативний

Цитата:

"Ми не можемо знайти межі компромісу між Україною та Росією. Компромісом були б вибори до того, як ми візьмемо під контроль частину кордону з Російською Федерацією, яка на сьогодні тимчасово непідконтрольна Україні. Але для нас ці межі компромісу неприйнятні", - сказала вона.

Деталі

За словами Верещук, Україна наполягає на своїх "червоних лініях", тому потребує широкої платформи перемовин.

Доповнення

Верещук заявила, що українці мають визначити долю Донбасу.

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