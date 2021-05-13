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Верещук: українці мають визначити долю Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У питаннях реінтеграції Донбасу влада повинна покладатися на думку суспільства. Про це в ефірі ток-шоу “№ 1 Василя Голованова” заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук: українці мають визначити долю Донбасу

Цитата

“Влада має покладатися на думку суспільства (в питаннях реінтеграції Донбасу — ред.). Бо влада є тимчасовими представниками українського народу”, — сказала вона.

Натомість українці повинні з’ясувати, яку Україну вони хочуть, продовжила Верещук.

“Для когось вона моноетнічна, для когось — поліетнічна, для когось — монокультурна чи українськокультурна, українськоцентрична, для когось — поліцентрична. Питань багато, але ми маємо між собою об’єднатися і стати на тій платформі, яка буде єдиною і державоутворюючою”, — сказала нардеп.

Також Верещук прокоментувала ймовірність проведення виборів на Донбасі.

“Я вважаю, що ми не можемо говорити про вибори допоки не контролюємо територію, процес.

Відтак, сьогодні ми разом з ОБСЄ, з міжнародними спостерігачами маємо знайти спосіб донести до Російської Федерації позицію України, яку вона представляє на зовнішньополітичній арені. Бо ми можемо скільки завгодно тут всередині сперечатися , але в питаннях війни і миру, я думаю, ми маємо дійти єдиної позиції”, - резюмувала нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук закликала колег сформувати консолідовану позицію щодо вступу в НАТО.

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