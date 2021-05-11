Верещук закликала колег сформувати консолідовану позицію щодо вступу в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" розповіла, як вибудовувати практичний реалізм з колегами з інших фракцій під час ухвалення законопроектів, які стосуються євроатлантичної інтеграції, передає УНН.
Цитата:
“У нас різні опозиційні фракції в парламенті, хтось навпаки намагається продемонструвати, а насправді, коли доходить час до голосування, уникає позитивного голосування. Користуючись нагодою, я закликаю своїх колег, попри "Слугу народу“, яка має 226 голосів, і переконана, буде давати більше ніж 226 голосів за законопроекти, які стосуються нашої євроатлантичної інтеграції”, — заявила вона.
Верещук додає, що у таких важливих питаннях дуже важливо демонструвати суспільству єдність.
“Голосувати, підтримувати і не лише критикувати, а і конструктивна критика потрібна, критика, яка нам допомагає рухатися, форматувати, ставати кращими, але об’єднуватися, шукати платформи, на яких ми можемо бути спільними і об’єднаними, демонструвати суспільству нашу єдність у таких важливих для нашого життя і безпеки питаннях”, — наголосила нардеп.
Доповнення
Раніше Верещук повідомила про те, що народні депутати розробили і ухвалили п’ять базових законопроектів щодо вступу України у НАТО.