Верещук закликала колег сформувати консолідовану позицію щодо вступу в НАТО

Цитата:

“У нас різні опозиційні фракції в парламенті, хтось навпаки намагається продемонструвати, а насправді, коли доходить час до голосування, уникає позитивного голосування. Користуючись нагодою, я закликаю своїх колег, попри "Слугу народу“, яка має 226 голосів, і переконана, буде давати більше ніж 226 голосів за законопроекти, які стосуються нашої євроатлантичної інтеграції”, — заявила вона.

Верещук додає, що у таких важливих питаннях дуже важливо демонструвати суспільству єдність.

“Голосувати, підтримувати і не лише критикувати, а і конструктивна критика потрібна, критика, яка нам допомагає рухатися, форматувати, ставати кращими, але об’єднуватися, шукати платформи, на яких ми можемо бути спільними і об’єднаними, демонструвати суспільству нашу єдність у таких важливих для нашого життя і безпеки питаннях”, — наголосила нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук повідомила про те, що народні депутати розробили і ухвалили п’ять базових законопроектів щодо вступу України у НАТО.