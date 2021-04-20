Верещук розповіла про "законодавчий" рух України у НАТО

Цитата:

"Закон про розвідку – він прийнятий, закон про оборонні закупівлі – прийнятий, закон про СБУ – прийнятий в першому читанні, про державну таємницю – вже напрацьований, вносимо в залу, про цивільний демократичний контроль - вже напрацьований, вносимо в залу. Тобто, 5 базових законів, які, до речі, обіцяли попередники, прийняли ми", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна активізувала діалог щодо членства в НАТО.



