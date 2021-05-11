Верещук призвала коллег сформировать консолидированную позицию по вступлению в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" рассказала, как выстраивать практический реализм с коллегами из других фракций при принятии законопроектов, которые касаются евроатлантической интеграции, передает УНН.
Цитата:
"У нас разные оппозиционные фракции в парламенте, кто-то наоборот пытается продемонстрировать, а на самом деле, когда доходит время до голосования, избегает положительного голосования. Пользуясь случаем, я призываю своих коллег, несмотря на "Слугу народа", имеющую 226 голосов, и убеждена, будет давать более 226 голосов за законопроекты, которые касаются нашей евроатлантической интеграции", - заявила она.
Верещук добавляет, что в таких важных вопросах очень важно демонстрировать обществу единство.
"Голосовать, поддерживать и не только критиковать, а и конструктивная критика нужна, критика, что нам помогает двигаться, форматировать, становиться лучше, но объединяться, искать платформы, на которых мы можем быть совместными и объединенными, демонстрировать обществу наше единство в таких важных для нашей жизни и безопасности вопросах", - отметила нардеп.
Дополнение
Ранее Верещук сообщила о том, что народные депутаты разработали и приняли пять базовых законопроектов по вступлению Украины в НАТО.