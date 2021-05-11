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Верещук призвала коллег сформировать консолидированную позицию по вступлению в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" рассказала, как выстраивать практический реализм с коллегами из других фракций при принятии законопроектов, которые касаются евроатлантической интеграции, передает УНН.

Верещук призвала коллег сформировать консолидированную позицию по вступлению в НАТО

Цитата:

"У нас разные оппозиционные фракции в парламенте, кто-то наоборот пытается продемонстрировать, а на самом деле, когда доходит время до голосования, избегает положительного голосования. Пользуясь случаем, я призываю своих коллег, несмотря на "Слугу народа", имеющую 226 голосов, и убеждена, будет давать более 226 голосов за законопроекты, которые касаются нашей евроатлантической интеграции", - заявила она.

Верещук добавляет, что в таких важных вопросах очень важно демонстрировать обществу единство.

"Голосовать, поддерживать и не только критиковать, а и конструктивная критика нужна, критика, что нам помогает двигаться, форматировать, становиться лучше, но объединяться, искать платформы, на которых мы можем быть совместными и объединенными, демонстрировать обществу наше единство в таких важных для нашей жизни и безопасности вопросах", - отметила нардеп.

Дополнение

Ранее Верещук сообщила о том, что народные депутаты разработали и приняли пять базовых законопроектов по вступлению Украины в НАТО.

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