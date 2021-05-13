Верещук: украинцы должны определить судьбу Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В вопросах реинтеграции Донбасса власть должна полагаться на мнение общества. Об этом в эфире ток-шоу “№ 1 Василия Голованова” заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.
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“Власть должна полагаться на мнение общества (в вопросах реинтеграции Донбасса — ред.). Потому что власть является временным представителям украинского народа”, — сказала она.
Зато украинцы должны выяснить, какую Украину они хотят, продолжила Верещук.
“Для кого-то она моноэтническая, для кого-то — полиэтническая, для кого-то — монокультурная или украинокультурная, украиноцентрическая, для кого-то — полицентрическая. Вопросов много, но мы между собой должны объединиться и встать на той платформе, которая будет единственной и государствообразующей”, — сказала нардеп.
Также Верещук прокомментировала вероятность проведения выборов на Донбассе.
“Я считаю, что мы не можем говорить о выборах пока не контролируем территорию, процесс.
Следовательно, сегодня мы вместе с ОБСЕ, с международными наблюдателями должны найти способ донести до Российской Федерации позицию Украины, которую она представляет на внешнеполитической арене. Потому что мы можем сколько угодно здесь внутри спорить, но в вопросах войны и мира, я думаю, мы должны прийти к единой позиции”, — резюмировала нардеп.
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Ранее Верещук призвала коллег сформировать консолидированную позицию по вступлению в НАТО.