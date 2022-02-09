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Верещук: крымскому политзаключенному Нариману Джелялову назначили государственную стипендию имени Левка Лукьяненко

Киев • УНН

 • 19910 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня Правительство поддержало инициативу Президента Украины Владимира Зеленского и назначило Крымскому политзаключенному, заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову стипендию имени Левко Лукьяненко. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Сегодня на заседании Кабмина поддержали инициативу Президента о назначении государственной стипендии имени Левка Лукьяненко нашему крымскому политзаключенному Нариману Джелялову. Господин Нариман, держимся вместе”, — написала она.

Отныне соответствующий указ должен подписать Президент. Государственную стипендию предлагается назначить Нариману Джелялову на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения.

Дополнительно

Госстипендия имени Левка Лукьяненко составляет три прожиточных минимума. Ее назначают гражданам, которых Россия незаконно удерживает на своей или оккупированной территории из-за их политической или общественной деятельности.

Напомним

В конце января народные депутаты поддержали президентский Закон о защите политзаключенных (законопроект № 6104 “О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей” — ред.).

Закон, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, предусматривает создание Комиссии по установлению факта лишения личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. Он также предусматривает социальные гарантии. В частности, людям, лишенным свободы из-за войны против Украины, или, на время их заключения-их родственникам предусмотрена ежегодная государственная помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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