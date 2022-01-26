Верещук подякувала нардепам за підтримку президентського законопроекту про захист політв‘язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук висловила подяку народним депутатам за підтримку законопроекту про політв‘язнів, передає УНН із посиланням на Facebook міністра.
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“Дякую 288 народним депутатам, які сьогодні підтримали президентський Закон про захист політв’язнів (законопроєкт № 6104 „Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей“).
За проєкт Закону проголосували 288 народних депутатів від різних фракцій та груп. Закон, ініційований президентом Володимиром Зеленським, передбачає створення Комісії зі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження. Він також передбачає соціальні гарантії. Зокрема, людям, які були позбавлені волі через війну проти України, або, на час їхнього ув’язнення — їхнім родичам передбачена щорічна державна допомога.
Крім того, документом на законодавчому рівні закріплено медичну та реабілітаційну, у тому числі психологічну, допомогу, санаторно-курортне лікування особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.
Тепер на нас чекає багато роботи з втілення цього закону в життя. Разом — зможемо”, — написала Ірина Верещук.