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15 марта, 19:03 • 107846 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146402 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125484 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118871 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105914 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101973 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95032 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Верещук поблагодарила нардепов за поддержку президентского законопроекта о защите политзаключенных

Киев • УНН

 • 19970 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук выразила благодарность народным депутатам за поддержку законопроекта о политзаключенных, передает УНН со ссылкой на Facebook министра.

Цитата

“Благодарю 288 народных депутатов, которые сегодня поддержали президентский Закон о защите политзаключенных (законопроект № 6104 „О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей“).

За проект Закона проголосовали 288 народных депутатов от разных фракций и групп. Закон, инициированный президентом Владимиром Зеленским, предусматривает создание Комиссии по установлению факта лишения личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. Он также предусматривает социальные гарантии. В частности, людям, которые были лишены свободы из-за войны против Украины, или, на время их заключения - их родственникам предусмотрена ежегодная государственная помощь.

Кроме того, документом на законодательном уровне закреплено медицинскую и реабилитационную, в том числе психологическую, помощь, санаторно-курортное лечение лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

Теперь нас ждет много работы по воплощению этого закона в жизнь. Вместе - сможем", - написала Ирина Верещук.

Украинские Национальные Новости

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