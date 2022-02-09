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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Верещук: кримському політв’язню Наріману Джелялову призначили державну стипендію імені Левка Лук‘яненка

Верещук: кримському політв’язню Наріману Джелялову призначили державну стипендію імені Левка Лук‘яненка

Київ • УНН

 • 19912 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні Уряд підтримав ініціативу Президента України Володимира Зеленського і призначив кримському політв'язню, заступнику глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову стипендію імені Левка Лук‘яненка. Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні на засіданні Кабміну підтримали ініціативу Президента щодо призначення державної стипендії імені Левка Лук‘яненка нашому кримському політв’язню Наріману Джелялову. Пане Нарімане, тримаємось разом”, — написала вона.

Відтепер відповідний указ має підписати Президент. Державну стипендію пропонується призначити Наріману Джелялову на період незаконного затримання, тримання й упродовж одного року після звільнення.

Додатково

Держстипендія імені Левка Лук’яненка становить три прожиткові мінімуми. Її призначають громадянам, яких Росія незаконно утримує на своїй або окупованій території через їхню політичну або громадську діяльність.

Нагадаємо

Наприкінці січня народні депутати підтримали президентський Закон про захист політв’язнів (законопроєкт № 6104 “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей” — ред.).

Закон, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, передбачає створення Комісії зі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження. Він також передбачає соціальні гарантії. Зокрема, людям, позбавленим волі через війну проти України, або, на час їхнього ув’язнення — їхнім родичам передбачена щорічна державна допомога.

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